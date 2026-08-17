Чемпион России Александр Зарубин провел встречу с подростками в Одинцове

Одинцовские участники федерального проекта «Тренер» встретились с четырехкратным чемпионом России по боевым искусствам Александром Зарубиным. Во время «Диалога на равных» спортсмен рассказал подросткам о своем пути, травмах и неудачах, а также поделился советами о мотивации и преодолении трудностей.

Встреча прошла в неформальной обстановке в местном Волейбольном центре. Юные спортсмены смогли напрямую задать гостю вопросы о карьере, выборе спортивного пути, психологической подготовке и том, как не опускать руки, когда что-то не получается.

Сам Александр признался, что пришел в спорт не сразу. В детстве он занимался бальными танцами, пробовал себя в лыжах, а свое призвание нашел в армейском рукопашном бою. Первая большая победа стала для него ответом на вопрос, зачем нужны ежедневные тренировки и тяжелая работа.

На пути к чемпионским титулам спортсмену пришлось преодолеть и серьезную травму. После разрыва мениска его спортивная карьера оказалась под угрозой. Александр консультировался у специалистов в России и Германии, восстанавливался и в итоге смог вернуться на соревнования. Он выиграл чемпионат России и стал единственным в своей дисциплине спортсменом, которому удалось завоевать этот титул четыре раза подряд.

Проект «Тренер» помогает подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через спорт и личный пример известных атлетов. Наставником проекта в Подмосковье стала Александра Коруковец — серебряный призер Олимпийских игр по волейболу и начальник команды ВК «Заречье-Одинцово».