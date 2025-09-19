Чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин провел мастер‑класс по боксу в Чехове

На занятии ученики Любучанской школы узнали основы боксерских техник. В мастер-классе приняли участие более 100 человек.

Ребята не просто наблюдали за профессионалами, а сами вышли на импровизированный ринг. Они изучали основы: от правильной стойки до нанесения ударов и защиты. Спортсмены из школы «Витязь» показали специальные упражнения для развития физических навыков, необходимых боксеру.

Кульминацией встречи стала беседа с Александром Поветкиным. Чемпион мира, Олимпийских игр и Европы дал ребятам практические советы и поделился опытом выступлений на крупнейших международных соревнованиях. Ученики Любучанской школы задали спортсмену интересующие их вопросы.

В завершение встречи участники мастер-класса и почетные гости сделали фотографию на память, а легендарный российский боксер раздал всем желающим автографы.