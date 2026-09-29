Чемпион мира провел открытую тренировку по боксу в Павловском Посаде

Алексей Папин — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России по кикбоксингу. В боксе Папин также добился серьезных высот: он обладатель титулов IBF International и WBA Continental, входит в топ‑10 лучших боксеров мира в первом полутяжелом весе. На профессиональном ринге Алексей одержал 19 побед, 17 из которых — нокаутом.

Для молодых спортсменов встреча с чемпионом стала не просто тренировкой, а настоящим уроком целеустремленности и дисциплины. Алексей Папин не только продемонстрировал ключевые приемы, но и уделил внимание индивидуальной работе с участниками, корректируя технику и делясь профессиональными секретами. Ребята старательно повторяли каждое движение прославленного спортсмена, а он терпеливо и подробно объяснял нюансы стойки, ударов и защиты.

Проект «Тренируйся с лучшими» призван мотивировать молодежь и дать им шанс перенять опыт у лучших представителей единоборств. Организаторы планируют и дальше привлекать к проекту известных спортсменов, чтобы у жителей Павловского Посада была возможность регулярно тренироваться под руководством профессионалов.