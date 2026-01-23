Чемпион мира по хоккею провел мастер-класс для детей в Подольске

На каток в парке имени Виктора Талалихина пришли десятки юных любители хоккея со всего округа и воспитанники спортшколы «Витязь». Основы мастерства преподал подольчанам известный нападающий, заслуженный мастер спорта России Олег Сапрыкин.

Хоккеист показал юным спортсменам, как правильно держать клюшку, уверенно стоять на льду, управлять шайбой и действовать в игре, а также поделился профессиональными секретами. Кульминацией встречи стал товарищеский матч, в котором ребята сразились в игре с самим наставником.

Олег Сапрыкин — воспитанник хоккейной школы ЦСКА, успешно выступал за океаном и в КХЛ, где в 2011 году выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России вместе с «Салаватом Юлаевым». В составе сборной страны стал чемпионом мира в 2009 году. После окончания карьеры хоккеиста проводит мастер-классы для поклонников этого вида спорта.

«В первую очередь, это важно для самих детей. Это хороший вид спорта — физические нагрузки, дисциплина, координация, которая развивается в маленьком возрасте, это здорово для развития детей», — отметил Олег Сапрыкин.

После активной тренировки всех участников угостили горячим чаем с баранками и конфетами.