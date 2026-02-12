Чемпион мира по фехтованию на колясках провел мастер-класс в Балашихе

Николай Лукьянов, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, встретился с воспитанниками отделения реабилитации. Мастер спорта международного класса поделился с детьми опытом и показал основные приемы владения рапирой.

Тренировочные спарринги стали центральной частью встречи. Каждый ребенок попробовал себя в роли фехтовальщика и отработал базовые движения. Спортсмен находил время для персонального совета и подбадривал участников.

«Я хотел показать ребятам, что спорт не знает границ. Если ты чего-то сильно хочешь, обязательно найдешь способ этого добиться», — рассказал Николай Лукьянов.

Для юных гостей общение с чемпионом стало поводом поверить в собственные силы. Пример Николая доказывает: ограниченные возможности здоровья не мешают ставить рекорды и покорять мировые первенства. Встреча напомнила, как важны вера в себя и поддержка на пути к мечте.