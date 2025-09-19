Чемпион мира по Dota 2 Станислав Поторак отметил день рождения в Можайске

Станислав Поторак, известный под ником Malr1ne, стал победителем престижного киберспортивного турнира The International 2025 накануне своего 21-летия. Несмотря на такой успех, спортсмен предпочел отпраздновать день рождения в кругу семьи в родном городе — скромно и по-домашнему.

Станислав Поторак выступал в составе команды Team Falcons. В решающий момент спортсмены проявили выдержку и мастерство, одержав победу над китайской командой Xtreme Gaming со счетом 3:2.

Вся семья Станислава смотрела этот решающий матч и переживала за своего чемпиона. «Эмоции просто зашкаливали. Мама даже ушла смотреть финал в другую комнату, не выдержав накал страстей. Когда игра закончилась, были очень рады, тут же засыпали Стаса поздравлениями», — поделилась сестра игрока Валентина Краснова.

Родные подготовили плакаты для встречи и даже смастерили для него корону с узнаваемыми персонажами игры.

Станислав Поторак закончил школу № 1 в Можайске и полностью посвятил себя киберспортивной карьере, доказав как талант, дисциплина и любовь к своему делу могут привести к мировой славе.