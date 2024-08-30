Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для детей из Курска в Пушкино

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold Роман Андреев провел мастер-класс для детей из Курской области в Подмосковье. В нем поучаствовали свыше 140 ребят.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, встреча и состязание «Русский шапочный бой» прошли в Пушкино. Мастер-класс посетили около 140 детей, которые сейчас живут в пункте временного размещения. Самому юному спортсмену было четыре года.

С участниками поделились секретами боксерских навыков. Роман Андреев также рассказал о своем пути и раздал автографы.

Встреча состоялась 27 августа на территории оздоровительного лагеря «Родник».

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