Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для детей из Курска в Пушкино

Фото: СШОР по боксу

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold Роман Андреев провел мастер-класс для детей из Курской области в Подмосковье. В нем поучаствовали свыше 140 ребят.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, встреча и состязание «Русский шапочный бой» прошли в Пушкино. Мастер-класс посетили около 140 детей, которые сейчас живут в пункте временного размещения. Самому юному спортсмену было четыре года.

С участниками поделились секретами боксерских навыков. Роман Андреев также рассказал о своем пути и раздал автографы.

Встреча состоялась 27 августа на территории оздоровительного лагеря «Родник».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте