Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе

В Балашихе прошла открытая тренировка в рамках проекта «Старший брат». Ее провел представитель фракции «Единая Россия» и чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

Он отметил, что в Балашихе постоянно проводятся такие открытые тренировки для ребят. Регулярные занятия спортом помогают им правильно расставлять жизненные приоритеты, а такие виды спорта, как бокс или борьба, учат полному самообладанию и гармонии. Такие мероприятия являются ярким примером социальной поддержки и заботы о подрастающем поколении.

Проект «Старший брат» направлен на создание равных возможностей для детей из многодетных семей. Он помогает ребятам раскрыть свой потенциал, развиваться в атмосфере здорового образа жизни и спорта. Благодаря таким инициативам дети получают не только физическое развитие, но и важные жизненные уроки, которые помогут им в успешной самореализации в будущем.

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