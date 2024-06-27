Чемпион мира по боксу Марк Петровский провел мастер-класс в Видном

Чемпион мира по боксу Марк Петровский провел тренировку в Ленинском округе. Он поделился секретами мастерства с воспитанниками бойцовского клуба заслуженного тренера России Артура Варданяна.

В Видном регулярно проходят встречи с именитыми спортсменами. Профессионального боксера в тяжелой и супертяжелой весовых категориях Марка Петровского пригласили в Ленинский округ, проведя голосование в соцсетях среди воспитанников клуба.

«Мы должны своим примером показывать, что можно добиваться высот, несмотря на какие-то травмы, поражения и боли. Нужно заниматься, выступать, и тогда все обязательно получится», — поделился именитый спортсмен.

Напомним, в ноябре 2021 года он стал чемпионом мира в категории свыше 92 килограммов.

«Это очень важно, чтобы дети видели, что есть такие грандиозные люди, которые достигли самых высоких вершин в спорте. Сегодня у ребят была уникальная возможность получить бесценные навыки от действующего чемпиона мира», — сказал глава бойцовского клуба Артур Варданян.

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