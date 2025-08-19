Чемпион мира по боксу проведет открытую тренировку в Лобне 23 августа

В Центральном парке Лобни 23 августа пройдет большой спортивный праздник. Жителей и гостей округа приглашают на разминку с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым.

Тренировка начнется в 11:15. А после занятия все желающие смогут посетить автограф- и фотосессию со знаменитым спортсменом.

В День бокса организаторы подготовили для зрителей и участников всех возрастов и другие активности. Гости парка увидят показательные бои от ведущих боксеров и кикбоксеров Лобни, а также других городов Подмосковья. Помимо этого, для посетителей проведут различные мастер-классы.

Отметим, что мероприятие организуют при поддержке администрации городского округа Лобня.

Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.