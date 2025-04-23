Чемпион мира по боксу побывал на тренировке самбистов в Балашихе

Директор Ледового дворца «Арена „Балашиха“ и чемпион мира по боксу Александр Бахтин побывал на открытой тренировке молодых спортсменов, занимающихся самбо, которая прошла в спорткомплексе „Витязь“. Во время визита он лично познакомился с ребятами, наблюдал за их показательными выступлениями и оценил условия, в которых проходят тренировки.

Александр Бахтин отметил высокий уровень подготовки юных самбистов, подчеркнув их целеустремленность и трудолюбие в освоении одного из самых популярных отечественных видов борьбы. По его словам, самбо — это не только спорт, но и важная школа жизни, где формируются характер, дисциплина и уважение.

«Нам важно поддерживать молодых спортсменов, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал и достичь значимых успехов», — подчеркнул Бахтин.

Визит чемпиона мира стал важным событием для воспитанников спорткомплекса и вдохновил их на дальнейшие достижения. Подобные инициативы способствуют развитию детского спорта в Балашихе, стимулируют интерес к здоровому образу жизни и помогают воспитывать будущих чемпионов.