Чемпион мира по боксу побывал на тренировке юных спортсменов в Балашихе

Депутат Совета депутатов Балашихи, директор школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина и чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Бахтин посетил тренировку юных боксеров. Он пообщался с ребятами и тренерами, а также ознакомился с условиями тренировочного процесса и планами развития секции.

Во время встречи депутат оценил наличие необходимого инвентаря и оборудования, подчеркнув, что в городском округе Балашиха уделяют большое внимание поддержке талантливой молодежи и созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей. Александр Бахтин также пообещал продолжать посещать секции и встречаться с юными спортсменами, чтобы следить за их успехами и оказывать необходимую поддержку.

«Спорт — это не только сила и выносливость, но и характер, дисциплина, умение преодолевать трудности. Мы в рамках проекта „Старший брат“ стремимся быть поддержкой для молодежи, показывая пример и помогая им достигать своих целей», — отметил Александр Бахтин.

Поддержка и развитие спортивных школ и секций в Балашихе остаются приоритетом для местных властей и общественных деятелей, что способствует воспитанию здорового и целеустремленного поколения.