Чемпион мира по боксу Андреев встретился с юнармейцами из Балашихи

Чемпион мира по боксу Роман Андреев провел встречу с юнармейцами из Балашихи. Спортсмен пообщался с ребятами о жизни, спортивной карьере и планах на будущее.

За два месяца до этой встречи боксер Роман Андреев завершил свою спортивную карьеру. 24 мая 2024 года в Ледовом дворце «Арена Балашиха» он провел заключительный поединок против Терелла Бостика из США. По единогласному решению судий бой он выиграл.

На встрече с юнармейцами также присутствовали руководитель исполкома балашихинского отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова, супруга чемпиона Ирина, вернувшийся из Казани победитель спортивных игр стран БРИКС-2024 боксер Владимир Мнацаканян.

«Это наш чемпион, патриот нашей страны, вместе с женой он занимается проектом „Солнечный ринг“. Надеемся, что Роман будет поддерживать спорт в Балашихе, а мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие», — сказала руководитель исполкома балашихинского отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова.

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