Чемпион мира Александр Зарубин посетил школы в Солнечногорске

10 сентября волонтер СВО, общественный деятель, чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин посетил школы № 2, «Лесные озера» и лицей № 8 городского округа Солнечногорск. Он пообщался с учениками, посмотрел условия обучения и провел встречи с педагогическими коллективами.

Учителя трех образовательных учреждений рассказали о проблемах, которые их волнуют. Педагог школы № 2 Галина Верещагина обратила внимание на отсутствие тротуара возле развилки на Большевистскую улицу. По ее словам, из-за этого путь детей в школу и детский сад становится небезопасным.

Еще одним вопросом стала неисправность системы канализации между домами № 4 и 5 по улице Обуховский переулок. Поступившие замечания зафиксировали для дальнейшей проработки ответственными службами и определения возможных решений.

«Мы соберем все проблемные вопросы и будем решать их поэтапно, начиная с самых простых и часто повторяющихся, чтобы жители сразу видели конкретные результаты. Кроме того, как член команды депутата Государственной думы Сергея Колунова, я имею возможность выносить наиболее важные вопросы на федеральный уровень», — подчеркнул Александр Зарубин.

На сегодняшний день от жителей округа поступило более 7,5 тысячи наказов. Все задачи будут систематизированы по уровням решения: муниципальные, региональные и федеральные.