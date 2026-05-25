Чемпион Европы провел мастер-класс для борцов Подольска

В ФСК «Заречье» в Подольске прошла встреча юных спортсменов с чемпионом Европы по самбо Евгением Максимовым. Участниками тренировки и общения с титулованным спортсменом стали около 100 воспитанников секций дзюдо и самбо.

Федерация дзюдо и самбо Подольска организовала для молодых спортсменов открытую тренировку с известным воспитанником местной школы единоборств. Евгений Максимов показал ребятам технику выполнения приемов, рассказал о своем спортивном пути и ответил на вопросы участников. На площадке собрались как начинающие борцы, так и спортсмены, которые уже добились серьезных результатов на всероссийском уровне.

Среди гостей встречи был Александр Плеханов, победитель первенства России по самбо среди спортсменов до 24 лет и бронзовый призер чемпионата страны среди взрослых. Вместе с другими участниками он отрабатывал приемы под руководством мастера спорта международного класса.

«Когда я был ребенком, попал на мастер-класс олимпийского чемпиона Сергея Новикова. Тогда он показывал приемы именно на мне. Этот момент запомнился мне на всю жизнь и стал большой мотивацией», — рассказал Евгений Максимов.

В завершение встречи участники смогли увидеть награды титулованного самбиста, сделать фотографии и получить автографы. Для многих юных борцов общение с известным земляком стало возможностью ближе познакомиться с большим спортом и получить дополнительный стимул для тренировок.