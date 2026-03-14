Чемпион Европы по самбо провел мастер-класс для педагогов в Подольске

Занятие для учителей физкультуры и тренеров прошло в школе № 1. Секретами мастерства поделился спортсмен Александр Ломакин.

Чемпион первенства Европы продемонстрировал броски, удержания, болевые приемы и перевороты. По его словам, самбо — национальный вид спорта, тесно связанный с историей страны, и он служит важным инструментом для воспитания подрастающего поколения.

В Подольске уже открыты 25 отделений в рамках проекта «Самбо в школу». Руководитель местного отделения федерации самбо Московской области Тимур Андрес пояснил, что учителей переобучают, чтобы они могли давать ученикам первую ступень в этом виде спорта. Именно педагог должен привить детям любовь к самбо.

Мастер-класс провели впервые, но в дальнейшем такие занятия планируют сделать регулярными для повышения квалификации тренеров и учителей физкультуры.