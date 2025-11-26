Чемпион Европы по самбо презентовал спортивный проект в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась презентация проекта «Самбо — в школу!», которую провел заслуженный мастер спорта России, победитель первенства Европы и призер Кубка страны по самбо Александр Ломакин. Он возглавляет местное отделение Федерации самбо Московской области. Спикер выступил с докладом о достижениях проекта по всей стране, и, в частности, в Солнечногорске. Мероприятие проходило на территории Солнечногорской больницы.

Цель проекта — включение самбо в школьные уроки физкультуры как ключевого элемента физического и патриотического воспитания молодежи, подчеркнул Александр Ломакин.

Главной задачей он назвал вовлечение школьников в этот вид спорта. По его словам, работа направлена не только на спортивное развитие детей, но и на укрепление семейных ценностей, улучшение взаимопонимания и популяризацию здорового образа жизни для всей семьи.

Солнечногорское отделение Федерации самбо, регулярно организует тренировки и мастер-классы на разных площадках Солнечногорска, участвует в городских событиях, проводит акции «Самбо в парках», турниры, спортивные лагеря, форумы и встречи с известными спортсменами. Недавние соревнования по самбо памяти двукратного чемпиона Первенства СССР В. Р. Дарашкевича, прошедшие в ФОК «Поварово» — яркое тому подтверждение.

Во время презентации проекта было заключено соглашение со средней школой № 2, Андреевской и Поваровской школами о сотрудничестве по вопросам воспитания учащихся. В этих образовательных учреждениях начали работу секции самбо.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что самбо является национальным и приоритетным видом спорта в России, который поддерживает президент Владимир Путин. Она добавила, что это неотъемлемая часть культуры, школа укрепления духа и тела, формирования личности на основе уважения и любви к Отечеству. По ее словам, в Солнечногорске самбо активно развивается, привлекая все больше молодежи.

Тренировки в Солнечногорске рассчитаны на детей и подростков в возрасте от семи до 17 лет. Помимо спортивных занятий, местное отделение проводит для них интеллектуальные викторины и патриотические мероприятия.

