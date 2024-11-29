Меры поддержки участников СВО обсудили в Балашихе

Депутат Совета в Балашихе Светлана Тананова провела рабочую встречу с сотрудниками Центра помощи семьям мобилизованных и добровольцев, расположенном на базе комплексного молодежного центра «Семья». Центр получает обращения от семей, связанных с мобилизованными и добровольцами из Балашихи.

Во время встречи депутат обсудила с сотрудниками центра важные вопросы, требующие решения и постоянного внимания. Она также уточнила, какая адресная помощь необходима семьям участников специальной военной операции.

Центр работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Обратиться по телефону можно по любым вопросам, включая получение выплат, оформление кредитных каникул и устройство ребенка в детский сад.

Телефон центра в Балашихе: 8 (901) 584-02-70.

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