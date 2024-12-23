«Человечный человек». Режиссер Егор Кончаловский — о главе Подмосковья Андрее Воробьеве

Егор Кончаловский: губернатор Андрей Воробьев — «человечный человек»

Фото: 360.ru

«Динамичный и человечный человек» — так режиссер Егор Кончаловский сказал о главе Подмосковья Андрее Воробьеве. Сегодня губернатор выступил с традиционным обращением к жителям по итогам 2024 года.

Подмосковье лидирует по разным направлениям, сказал режиссер. Изменения, которые происходят в регионе, влияют и на другие субъекты страны.

По словам Егора Кончаловского, развиваются все сферы, будь то образование или здравоохранение. Это позволяет области сохранять лидерские позиции.

Я горжусь своими хорошими отношениями с губернатором, потому что они начались еще до Общественной палаты. Отрадно видеть, что уже не мало лет регион возглавляет динамичный и человечный человек.

Егор Кончаловский

Режиссер подчеркнул, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, Россия, в том числе Московская область, продолжает строить планы и развиваться.

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