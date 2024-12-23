«Динамичный и человечный человек» — так режиссер Егор Кончаловский сказал о главе Подмосковья Андрее Воробьеве . Сегодня губернатор выступил с традиционным обращением к жителям по итогам 2024 года.

Подмосковье лидирует по разным направлениям, сказал режиссер. Изменения, которые происходят в регионе, влияют и на другие субъекты страны.

По словам Егора Кончаловского, развиваются все сферы, будь то образование или здравоохранение. Это позволяет области сохранять лидерские позиции.