Челюсть девушки восстановили по 3D-модели в МОНИКИ | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:00 Челюсть девушки восстановили по 3D-модели в МОНИКИ Медиасток.рф

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Девушка 28 лет поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ с ревматоидным артритом и серьезными проблемами с прикусом. Один из суставов нижней челюсти отсутствовал, из-за чего пациентка не могла нормально питаться и постоянно испытывала эстетический дискомфорт.

Пресс-служба Минздрава МО

У нижней челюсти не было опоры, из-за этого она начала смещаться вверх. Врачи МОНИКИ разработали двухэтапный план лечения. Сначала девушка в течение года находилась под наблюдением у ортодонта, затем назначили операцию.

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«Вначале мы провели операцию виртуально. Сделали сканирование лица, совместили его со снимками компьютерной томографии и получили в специальной программе полный аналог челюсти пациентки. Там же мы сопоставили все кости в правильное положение, дополнили структуры, которых не хватало. В итоге у нас получилась картинка будущего лица», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.

На операции хирурги переместили верхнюю челюсть вперед и зафиксировали в новом положении. Нижнюю тоже поставили правильно, установив взамен отсутствующих суставов титановые эндопротезы.

Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Сейчас девушка уже выписана из стационара, правильный прикус восстановлен. Она продолжит наблюдение у ревматологов из-за хронического артрита.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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