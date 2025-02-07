Чеховской больнице передали здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково

В муниципальном округе Чехов кабинеты диспансеризации и профосмотров разместят в здании бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Алла Рудинская.

По словам Аллы Рудинской, здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково, которое передали Чеховской больнице, это современный и просторный комплекс.

«Отделение профилактики займет несколько кабинетов, где пациенты смогут пройти диспансеризацию или профосмотр в кратчайшие сроки. Врачи узких и общих специализаций будут вести прием в одном здании. Кроме того, к поликлинике можно удобно подъехать на автомобиле: на больничной парковке, как правило, всегда есть свободные места», — отметила она.

Записаться на диспансерный прием и вакцинацию в Чеховскую больницу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье» и по телефону 122.

Отметим, что создание условий для качественного медицинского обслуживания — часть региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».