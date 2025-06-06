Чеховское хозяйство представит жеребца редкой породы на международной выставке

В Ленинградской области с 12 по 15 июня пройдет Международная конная выставка «Иппосфера — 2025». В ней поучаствуют более 200 лошадей различных пород. Представлять Подмосковье на конкурсе будет жеребец Советской тяжеловозной породы по кличке Рубеж из чеховского личного хозяйства, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Конь принадлежит Юрию Шкареву. Его хозяин занимается лошадьми этой породы уже 13 лет. Благодаря нему Рубеж стал абсолютным чемпионом конкурса «Иппосфера — 2021», в шесть лет назад его удостоили звания «Лучший тяжеловоз России».

Породу вывели в 1920-х годах, а официально зарегистрировали уже позже — в 1952. Она считается малочисленной: сейчас существует не более 250 особей Советских тяжеловозов.

В Минсельхозпроде МО напомнили, что всего на выставке представят около 20 разных видов. В их числе и аборигенные малочисленные, обитающие в определенной местности. Например, Мезенская, Вятская, Кабардинская и другие.