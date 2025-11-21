Чеховский техникум отправит гуманитарную помощь участникам СВО

Студенты и преподаватели Чеховского техникума приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. Это лекарства, теплые вещи и письма со словами поддержки.

Как рассказали в региональном Минобразования, все собранные вещи передадут на Сватовское направление.

«В ходе акции была собрана необходимая помощь, включая лекарства по запросу военнослужащих, которые способны сохранить здоровье и жизни, теплые носки, символизирующие домашнее тепло и заботу, а также письма со словами поддержки, которые служат моральным подкреплением и вдохновляют на победу», — рассказали в техникуме.

В учреждении отметили, что каждая упаковка лекарств и каждое письмо наполнены заботой и поддержкой.