Чеховский регоператор установил свыше 500 дополнительных мусорных баков за лето

Регоператор Чеховского кластера оборудовал более 500 емкостей для сбора отходов за лето. Модернизация коснулась трех округов Подмосковья, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Например, в Чехове поставили 364 новых контейнера для сухих и смешанных отходов, 299 серых баков и 11 специальных емкостей для раздельного сбора в Подольске, а также 15 мусорок в Серпухове.

В ведомстве отметили, что объем ТКО сезонно увеличивается летом на 30-50%. Из-за этого возникают случае складирования и незаконных навалов.

Сейчас в Подмосковье установлено около 15 тысяч емкостей для сбора мусора. Все дополнительные баки установлены временно, после завершения летнего периода их уберут.