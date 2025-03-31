Чеховский «Гранит» выиграл у череповецкого «Металлурга ВО» в «Кубке регионов»

Прошли первые матчи одной восьмой финала «Кубка регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги. В Чехове местный «Гранит» встретился с «Металлургом ВО» из Череповца.
В первой встрече подмосковная команда в непростом поединке добилась победы со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе чеховцев отметились Дмитрий Хлопиков и Мейрам Даутов.
Во втором поединке подопечные тренера Дмитрия Зюзина смотрелись более уверенно. Уже в самом дебюте матча Даниил Климов вывел хозяев льда вперед. «Гранит» владел территориальным и игровым преимуществом, что вылилось в еще три заброшенные шайбы. Во втором периоде Михаил Зятьков и Илья Попов довели перевес коллектива из Чехова до 3:0. А результативный выстрел Гавриила Волоскова подвел итог встречи — 4:0.
Серия переезжает в Череповец, где 2 апреля пройдет третья игра этого противостояния.
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