Чеховский городской театр представил премьеру спектакля «Набат»

Премьера спектакля «Набат» состоялась в Чехове. Режиссер Сергей Уст представил историю о любви к своей стране, героизме, самопожертвовании и стремлении к миру.

Действие переносит зрителей в московский дворик, где в обычный летний вечер дети беззаботно играют и веселятся. Но легкость бытия вскоре столкнется с реальностью, когда большая страшная война ворвется в мир обитателей. По-настоящему трогательной игру делают профессиональные актеры.

«Мы должны это прожить, пропустить через себя своих персонажей, свою историю. Режиссер спектакля нам очень помогал, направлял, помогал раскрыть образ. Я думаю, получилось у нас», — говорит актриса Чеховского городского театра Екатерина Браун.

В постановке задействованы 10 человек, из них два режиссера.

В следующем году Чеховский городской театр отпразднует свой 30-летний юбилей. Труппа продолжает дарить зрителям яркие эмоции и нести искусство в массы как для старшего поколения, так и для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».