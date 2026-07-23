Чеховский фестиваль пройдет в Одинцовском округе 25 июля

Городской парк Звенигорода станет площадкой для масштабного арт-фестиваля «Чеховский день». Гостей ждут концерты, спектакль, экскурсии, мастер-классы и развлекательная программа для всей семьи.

Программа объединит музыку, театр, литературу и интерактивные площадки, рассчитанные на посетителей всех возрастов. Перед зрителями выступят артисты Московской областной филармонии и оркестр, а также будет показан спектакль «Чехов — 2.0». Любители истории смогут бесплатно присоединиться к пешеходным экскурсиям по чеховским местам, которые подготовил Звенигородский музей-заповедник.

Для гостей фестиваля организуют творческие мастер-классы, фотозоны, арт-пространства, настольные игры и праздничную ярмарку. Отдельной частью программы станут открытый микрофон для поэтов и конкурс-дефиле «Дама с собачкой».

История Звенигорода тесно связана с именем Антона Чехова. Будущий писатель впервые приехал в город в 1881 году, когда учился на медицинском факультете Московского университета. Именно здесь он проводил время с друзьями, работал врачом и находил вдохновение, которое впоследствии отразилось в его творчестве.

Фестиваль пройдет по адресу: Звенигород, улица Чехова, дом 3, городской парк. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Вход для всех посетителей свободный, возрастное ограничение — 0+.