Молодые журналисты из Чехова побывали на «Медиашколе Подмосковья»

Юные медийщики из Чехова приняли участие в образовательном форуме «Медиашкола Подмосковья». Они посетили лекции и мастер-классы от ведущих экспертов медиаиндустрии.

Форум собрал ребят из разных городов области, чтобы помочь им развить профессиональные навыки. Виктория Дрючкова, режиссер и тренер по креативному мышлению, рассказала, как выстраивать коммуникацию в современном медиапространстве. Радиоведущий Сергей Жерихин поделился секретами создания креативных видеороликов, а филолог и блогер Мария Смолина провела тренинг по самопрезентации.

Участники не только узнали много нового, но и завели полезные знакомства. Благодаря таким мероприятиям молодые журналисты из Чехова смогут увереннее чувствовать себя в медиаиндустрии и создавать качественный контент.

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