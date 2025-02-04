«Чеховские медведи» вышли в лидеры чемпионата России по гандболу

«Чеховские медведи» во Дворце спорта «Олимпийский» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче OLIMPBET Суперлиги. Это позволило подмосковной команде выйти на первое место в турнирной таблице.

Центральная встреча национального чемпионата по гандболу выдалась зрелищной. Если в первом тайме игра была равной, то после перерыва игровым и территориальным преимуществом завладели хозяева площадки. Несколько раз спас свою команду вратарь «Чеховских медведей» Александр Павленко. А в атаке клуба из Чехова самым результативным стал Александр Котов, который забил в ворота соперника семь голов. Встреча завершилась со счетом — 30:23.

Следующий матч «медведи» проведут 8 февраля на выезде в Бресте. Это будет последняя встреча в рамках SEHA — Gazprom League, которая также определит место чеховцев в турнирной таблице.