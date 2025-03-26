«Чеховские медведи» выиграли у «Динамо» из Астрахани в матче Суперлиги

«Чеховские медведи » нанесли поражение астраханскому «Динамо» в матче российской Суперлиги. Игра прошла во Дворце спорта «Олимпийский » имени В. С. Максимова.

Уже в первом тайме хозяева площадки завладели территориальным и игровым преимуществом. Это позволило команде из Чехова уйти на перерыв, ведя в счете 26:16. Во второй половине встречи самый титулованный клуб страны сумел увеличить отрыв. Итоговый результат — 43:31 и победа «медведей».

Самыми результативными в составе победителей были Дмитрий Корнев и Александр Ермаков, которые отправили в ворота оппонентов по восемь мячей.

Подмосковный коллектив набрал 32 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Клуб из Астрахани остался с 13 очками и идет на девятой позиции, продолжая борьбу за плей-офф.

В следующем поединке «Чеховские медведи» 29 марта отправятся в гости к занимающему третье место ЦСКА.