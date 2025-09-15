«Чеховские медведи» выиграли гандбольный матч у ставропольского «Виктора»

Гандболисты из Подмосковья одержали очередную победу в рамках «OLIMPBET» Суперлиги чемпионата России. Они обыграли команду из Ставрополя со счетом 32:23.

В первом тайме между соперниками долго сохранялся равный счет. Ближе к перерыву гандболисты из Чехова вырвались вперед. Во втором тайме они закрепили преимущество.

Самым результативным, по итогам матча, был признан капитан команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов, он отправил в ворота соперника семь голов, а лучшим игроком стал вратарь Дмитрий Павленко.

«У нас был шанс воспользоваться ошибками соперника. Игра началась очень сумбурно, что с одной стороны, что с другой, но мы быстрее просто взяли себя в руки, начали более спокойно играть, и матч пошел уже в совсем другом русле. Эмоции переполняли хозяев, но верх взяла все-таки наша холодная голова», — отметил Дмитрий Павленко

Следующий матч в рамках Суперлиги «Чеховские медведи» проведут в следующую субботу, 20 сентября. Их соперниками станут «Пермские медведи».