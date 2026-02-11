«Чеховские медведи» уступили «Пермским медведям» в первом матче 2026 года

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи», который входит в пятерку лидеров Суперлиги чемпионата России, провел первый матч в 2026 году. В домашней встрече команда из Чехова уступила «Пермским медведям» со счетом 28:31, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра началась напряженно, команды поочередно обменивались мячами. К середине первого тайма «Чеховские медведи» вышли вперед, но пермяки смогли выровнять игру и постепенно нарастили преимущество, завершив первую половину встречи с разницей в четыре мяча.

Во втором тайме гости увеличили отрыв, однако «Чеховские медведи» сумели переломить ход игры и сократили отставание. Тем не менее времени на полноценный камбэк хозяевам не хватило, и встреча завершилась победой команды из Перми.

«У нас сегодня многое не получилось. Пермяки хорошо разобрали нашу игру, из-за этого то, что мы наигрывали на тренировках, не прошло», — отметил линейный игрок команды Александр Ермаков.

Лучшим игроком матча в составе «Чеховских медведей» по итогам голосования болельщиков был признан Дмитрий Кандыбин, забросивший 7 мячей.

Матч «Чеховские медведи» — «Пермские медведи» состоялся 14 января 2026 года во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове (Московская область). Следующую игру подмосковные гандболисты проведут в Саратове, где встретятся с командой «СГАУ-Саратов». Игры чемпионата России по гандболу проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ [1][2][3].

[1] https://t.me/minsportmo [2] https://vk.com/minsportmosobl [3] https://max.ru/id5047132964_gos