«Чеховские медведи» стали бронзовыми призерами чемпионата России по гандболу

Финал Суперлиги чемпионата России по гандболу прошел 21 мая в Ставрополе. Подопечные Владимира Максимова дважды одолели ставропольцев в рамках бронзового финала.

Первый матч состоялся 15 мая на домашней арене «Чеховских медведей». Они одержали уверенную победу над «Виктором» со счетом 29:24.

Вторую встречу провели в Ставрополе. К перерыву первого тайма команда из Чехова немного опережала соперника, а уже во второй половине игры отрыв был значительным. «Чеховские медведи» победили со счетом 27:22. Таким образом, клуб из Подмосковья во второй раз в своей истории занял третье место на подобном турнире.

Впереди у «Чеховских медведей» еще одно значимое событие. 6 и 8 июня гандбольный клуб примет на домашней арене дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова «Финал четырех» SEHA — Gazprom League. В полуфинале подмосковные гандболисты сразятся со столичным ЦСКА.