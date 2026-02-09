Чеховские медведи» пробились в Финал четырех Кубка России

В четвертьфинале Кубка России по гандболу команда «Чеховские медведи» из Подмосковья встретилась с «Пермскими медведями». Ответная игра прошла 7 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове и завершилась ничьей со счетом 37:37.

По результатам двух игр «Чеховские медведи» прошли в финальный этап Кубка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В первой встрече, которая прошла в Перми, команда из Чехова одержала победу с минимальным перевесом.

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов после матча сказал: «Рад, что все закончилось именно так, и мы попали в Финал четырех».

Лучшим игроком матча стал голкипер чеховской команды Дмитрий Павленко. Он не только показал надежные 35%, но и отстоял оба тайма в воротах.

Финал четырех Кубка России пройдет 14 и 15 марта. Состав команд-участников: «Чеховские медведи», ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и СКИФ (Краснодар).

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).