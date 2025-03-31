«Чеховские медведи» победили в регулярном сезоне чемпионата России по гандболу

Последний матч регулярного этапа Olimbet Суперлиги первенства страны «Чеховские медведи» провели с ЦСКА. Встреча прошла в Москве.

Начало поединка осталось за хозяевами площадки. «Армейцы» были точнее в завершающей стадии своих атак. Однако ближе к перерыву подмосковная команда сумела переломить ход игры и вырваться вперед — 14:12.

Второй тайм «медведи» провели еще результативнее, доводя разницу в счете до четырех-пяти мячей. Защита подмосковного коллектива работала отлично. Стоит отметить вратаря самого титулованного клуба страны Дмитрия Павленко. Голкипер гостей не пропустил ни одного из четырех штрафных бросков один-на-один. Стража ворот заслуженно признали лучшим игроком матча.

Самыми результативными у «медведей» в этот раз стали Александр Ермаков и Антон Аксюков, забросившие по пять голов. Итог встречи — 26:23.

Следующая игра клуба из Московской области пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля в рамках «Финала четырех» Кубка России.