«Чеховские медведи» победили ЦСКА в товарищеском матче по гандболу
Матч по гандболу прошел между «Чеховскими медведями» и ЦСКА. Победу одержала команда из Чехова.
Игра состоялась во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Гандболисты из Чехова выиграли с результатом 39:35.
Матч проходил без зрителей. Он стал частью подготовки к предстоящим играм Чемпионата России по гандболу.
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