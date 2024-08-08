«Чеховские медведи» победили ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

Матч по гандболу прошел между «Чеховскими медведями» и ЦСКА. Победу одержала команда из Чехова.

Игра состоялась во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Гандболисты из Чехова выиграли с результатом 39:35.

Матч проходил без зрителей. Он стал частью подготовки к предстоящим играм Чемпионата России по гандболу.

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