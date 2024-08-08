«Чеховские медведи» победили ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

Фото: Администрация Чехов г.о.

Матч по гандболу прошел между «Чеховскими медведями» и ЦСКА. Победу одержала команда из Чехова.

Игра состоялась во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Гандболисты из Чехова выиграли с результатом 39:35.

Матч проходил без зрителей. Он стал частью подготовки к предстоящим играм Чемпионата России по гандболу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров

Из жизни земноводных и пресмыкающихся. Как «либералы» хотели стать «хорошими русскими»

Фейк: на Белгородскую область обрушится массированный ракетно-бомбовый удар

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте