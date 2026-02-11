Чеховские медведи» одержали победу, а БК «Химки» потерпели поражение в матчах 20 января

В рамках регулярных национальных турниров 20 января 2026 года гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над командой «СГАУ-Саратов» со счетом 39:32. Впервые чеховцы вышли вперед на 37-й минуте и переломили ход матча, забросив четыре мяча подряд. Ключевыми игроками встречи стали Артем Грушко и Дмитрий Кандыбин. Отличный матч провел Денис Афонин, забивший 7 голов и отдавший 7 передач. Вратарь Дмитрий Павленко отразил 32% бросков соперника, что обеспечило стабильность в защите.

После 16 матчей «Чеховские медведи» имеют 11 побед, 4 поражения и 1 ничью, заработав 23 очка. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч против краснодарской команды «СКИФ» состоится 25 января во дворце спорта «Олимпийский» в городе Чехове.

В этот же день баскетбольный клуб «Химки» провел домашний матч с «Зенит-2» (Санкт-Петербург) в рамках регулярного чемпионата России. Встреча завершилась поражением подмосковной команды с разницей в 2 очка — 80:82.

В первой четверти преимущество было на стороне «Зенит-2», затем соперник увеличил отрыв до 7 очков. Благодаря Федору Ключникову, который набрал 10 очков подряд после тайм-аута, удалось сократить отставание. В третьей четверти подмосковные спортсмены постепенно набирали темп, активно действовали Максим Карванен и Виктор Заряжко, но к концу периода «Зенит-2» сохранял небольшое преимущество. За 3,5 минуты до завершения встречи команда сравняла счет, однако не смогла одержать победу.

Несмотря на поражение, БК «Химки» остается в тройке лидеров турнирной таблицы Суперлиги. Следующий матч пройдет 24 января 2026 года против грозненского «Динамо» на базе баскетбольного центра «Химки».

Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

