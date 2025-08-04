«Чеховские медведи» одержали 2 победы в международном турнире по гандболу

Матчи гандбольного мини-турнир SEHA — Gazprom League «Игры дружбы дивизиона Восток» прошли 2 и 3 августа на арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Хозяева площадки «Чеховские медведи» встретились с клубами из королевства Бахрейн, а также Белоруссии и Узбекистана.

В первый игровой день состоялась игра между «Аль-Мухаррак Бахрейн» и «СКА-Минск». В результате матча команда из Бахрейна одержала уверенную победу со счетом 34:23. Во второй встрече «Чеховские медведи» взяли верх над «АГМК» из Узбекистана с итогом 38:20. Еще одну победу Подмосковный клуб одержал над командой «Аль-Мухаррак» — 34:29.

«Сегодня особенный день, впервые мы проводим „Игры дружбы“ в таком формате в Чехове. Здесь нет проигравших, а победил гандбол — как это и должно быть! Большое спасибо нашим новым друзьям из Узбекистана и Бахрейна, будем рады снова видеть в игре „Чеховских медведей“ и минский „СКА“ в основном сезоне», — отметил вице-президент SEHA — Gazprom League Борис Сапожников.

В конце августа «Чеховские медведи» встретятся с клубами из Волгограда, Белоруссии и Ирана на Кубке губернатора по гандболу.