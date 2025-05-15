«Чеховские медведи» на домашней арене сразятся с «ВиктОр» из Ставрополя 15 мая

Домашний матч мужской Olimpbet Суперлиги пройдет 15 мая во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» встретится с командой «ВиктОр» из Ставрополя, соперники поборются за бронзу.
Первый матч пройдет на домашней арене «Чеховских медведей», а вторая встреча состоится уже в Ставропольском крае 21 мая. По результатам двух игр определят необходимость проведения еще одного матча в Чехове. Всех желающих приглашают поддержать чеховскую команду 15 мая в 19:00.
Во время перерыва пройдет автограф-сессия с одним из игроков «Чеховских медведей» Евгением Дземиным. Встречу организуют на первом этаже холла Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.
Отметим, что «Чеховские медведи» участвуют в чемпионате России при поддержке Министерства спорта Подмосковья и в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».
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