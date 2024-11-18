Две школы городского округа Чехов отметили юбилеи

На торжественной встрече с молодогвардейцами были вручены благодарственные письма за вклад в общественно-политическую жизнь Чехова. В ходе мероприятия ребята поделились опытом участия в областных и федеральных акциях, рассказали о своих успехах в учебе и планах на будущее. Также обсудили возможности, которые предоставляет организация для развития молодых лидеров, а также о перспективах и пользе от участия в волонтерской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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