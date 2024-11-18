Две школы городского округа Чехов отметили юбилеи

В Чехове активисты «Молодой гвардии единой России» отметили 19-летие организации. Глава округа Михаил Собакин поручил поздравить самых активных представителей молодежного движения.
На торжественной встрече с молодогвардейцами были вручены благодарственные письма за вклад в общественно-политическую жизнь Чехова. В ходе мероприятия ребята поделились опытом участия в областных и федеральных акциях, рассказали о своих успехах в учебе и планах на будущее. Также обсудили возможности, которые предоставляет организация для развития молодых лидеров, а также о перспективах и пользе от участия в волонтерской деятельности.