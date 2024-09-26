Боксеры из Чехова выиграли 3 медали на областных соревнованиях

Московские областные соревнования «VII открытый турнир по боксу» прошли в Лотошине. Они посвящались памяти воинов, павших в локальных вооруженных конфликтах.

Более сотни спортсменов из Москвы и Подмосковья, Тульской, Калужской, Тверской и Смоленской областей приехали на турнир. Воспитанники спортивной школы бокса «Витязь» из Чехова показали высокие результаты, заняв три призовых места.

Дмитрий Климчук и Максим Страхов стали победителями соревнований в своих весовых категориях. Андрей Кольцов получил серебряную медаль.

Тренер спортсменов Сергей Прутков оценил подготовку своих воспитанников и их боевой настрой. Результат чеховских боксеров подтвердил, что бокс в городском округе развивается на высоком уровне.

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