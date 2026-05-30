Чехов представил 12 кандидатов на предварительное голосование
Жители Московской области до 31 мая могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». В муниципальном округе Чехов свои кандидатуры представили 12 человек, работающих в разных профессиональных сферах.
Предварительное голосование партии «Единая Россия» продолжается в Московской области. До 31 мая жители региона выбирают кандидатов, которые осенью будут представлять партию на выборах в Государственную Думу, Московскую областную Думу и муниципальные советы.
На участие в процедуре зарегистрировались 907 жителей Подмосковья. Среди них около 20 процентов составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, а треть участников — женщины. В числе кандидатов также находятся 67 ветеранов специальной военной операции. Для этой категории предусмотрена дополнительная мера поддержки: к итоговому результату будет прибавлено 25 процентов от числа набранных голосов.
В муниципальном округе Чехов в предварительном голосовании участвуют 12 кандидатов. Среди них представители образования, культуры, здравоохранения, предпринимательства и других направлений. Такое представительство позволяет избирателям ознакомиться с различными взглядами на развитие территории и выбрать наиболее близкие инициативы.
«Я хочу быть частью тех, кто будет отстаивать наши ценности, нашу землю и наше будущее. Предварительное голосование — это возможность для неравнодушных граждан заявить о себе. Я верю, что среди нас много достойных людей, готовых взять на себя ответственность. Моя программа направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов, воспитание патриотизма», — сказал руководитель чеховского отделения «Боевое братство» Московской области Михаил Баранов.
Принять участие в голосовании могут жители Московской области старше 18 лет. На сайте pg.er.ru размещены программы, видеопрезентации и биографии участников. Каждый избиратель может отдать голос как за одного кандидата, так и сразу за нескольких.
Депутат Государственной Думы Александр Коган сообщил, что безопасность электронного голосования обеспечивается современными технологиями защиты данных. По его словам, тем, кто не может воспользоваться интернетом самостоятельно, готовы помочь в общественных приемных партии.
Для контроля за ходом процедуры в Московской области сформирован организационный комитет. В его состав вошли представители науки, образования, культуры, медицины, бизнеса, средств массовой информации, а также участники специальной военной операции и ветераны. Следить за этапами голосования и подсчетом голосов жители могут в режиме онлайн.