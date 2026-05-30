Чехов представил 12 кандидатов на предварительное голосование

Жители Московской области до 31 мая могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». В муниципальном округе Чехов свои кандидатуры представили 12 человек, работающих в разных профессиональных сферах.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» продолжается в Московской области. До 31 мая жители региона выбирают кандидатов, которые осенью будут представлять партию на выборах в Государственную Думу, Московскую областную Думу и муниципальные советы.

На участие в процедуре зарегистрировались 907 жителей Подмосковья. Среди них около 20 процентов составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, а треть участников — женщины. В числе кандидатов также находятся 67 ветеранов специальной военной операции. Для этой категории предусмотрена дополнительная мера поддержки: к итоговому результату будет прибавлено 25 процентов от числа набранных голосов.

В муниципальном округе Чехов в предварительном голосовании участвуют 12 кандидатов. Среди них представители образования, культуры, здравоохранения, предпринимательства и других направлений. Такое представительство позволяет избирателям ознакомиться с различными взглядами на развитие территории и выбрать наиболее близкие инициативы.