Чехов получил областную награду за результаты спартакиады учащихся

Заслуги муниципалитета отметили на заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области. Чехов был удостоен награды «Спортивное мастерство» по итогам спартакиады учащихся России 2024 года.

В заседании приняли участие представители сферы спорта из муниципального округа Чехов. На совещании отметили, что президент России Владимир Путин поставил задачу сделать спорт доступным для каждого россиянина. При поддержке федерального правительства в Подмосковье строят и модернизируют спортивные объекты.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал о достижениях в прошлом году и перспективах развития спорта в 2025-м.

На мероприятии обсудили развитие детско-юношеского, адаптивного и массового спорта в Подмосковье, их популяризацию, а также наградили отличившихся сотрудников, тренеров и руководителей спортивных учреждений.