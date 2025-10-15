Чаты для каждого аварийного дома организовали в Балашихе

Встреча, посвященная вопросам улучшения жилищных условий, состоялась в Балашихе. Эти регулярные мероприятия организуются представителями администрации для собственников и нанимателей помещений, которые участвуют в программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

На встречах специалисты администрации подробно объясняют участникам программы, как правильно оформить заявку на получение жилищного сертификата, какие документы понадобятся и какие шаги необходимо предпринять для успешного завершения процесса. Это особенно важно для людей, которые сталкиваются с бюрократическими трудностями и могут не знать всех нюансов.

Для повышения эффективности работы и уменьшения сроков рассмотрения заявок, а также снижения количества отказов, в округе организован ежедневный прием жителей. Подать заявление на участие в программе можно несколькими способами: через Многофункциональный центр, электронную почту администрации или управление строительного комплекса Балашихи. Это позволяет выбрать наиболее удобный способ взаимодействия с властями.

Кроме того, для оперативного взаимодействия были созданы специальные чаты для каждого аварийного многоквартирного дома, включенного в программу. В этих чатах жители могут получить онлайн-консультации, а также помощь в сборе и правильной подаче документов на субсидию. Это нововведение значительно упрощает процесс коммуникации между администрацией и населением, позволяя оперативно решать возникающие вопросы.

Подробную информацию о программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» можно получить в управлении строительного комплекса и МФЦ.