Чат для взаимодействия экспортеров сельхозпродукции запустили в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области создало групповой чат для удобного сотрудничества с экспортерами продукции агропромышленного комплекса региона. Там публикуется актуальная информация о мероприятиях, направленных на расширение экспорта.

Эксперты, экспортеры и участники рынка могут обсуждать в Telegram-чате аналитические отчеты о перспективных рынках, узнавать о предстоящих бизнес-миссиях, выставках и вебинарах.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что продукция агропромышленного комплекса местных производителей поставляется более чем в 90 стран мира. Также продолжается активная работа над открытием новых стран и рынков для продукции региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».