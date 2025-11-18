Чат для связи с коммунальными службами создадут в ТУ Пешковское в Солнечногорске

В территориальном управлении Пешковское городского округа Солнечногорск провели встречу, посвященную организации работы в зимний сезон. В обсуждении участвовали сельские старосты, активные жители и представители обслуживающих организаций

Участникам рассказали о подготовке техники и планируемых мероприятиях на зиму. Отдельно остановились на уборке бесхозных дорог, которую будет выполнять МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск».

Для быстрого обмена информацией и учета обращений жителей принято решение создать специальный чат. Кроме того, старостам напомнили о порядке передачи замечаний оператору МБУ по вопросам вывоза мусора с контейнерных площадок, расчистки дорог, включая подъемы и спуски, а также опиловки сухих и аварийных деревьев.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель округа чувствовал, что его слышат, а его предложения находят отклик. Такие собрания помогают нам лучше понять потребности жителей и выстроить работу администрации таким образом, чтобы она максимально отвечала интересам людей», — отметил заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев.

По итогам встречи жители получили ответы на волнующие их вопросы и предложили инициативы, которые рассмотрят индивидуально.