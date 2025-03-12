Чат для помощи пострадавшим от атаки БПЛА жителям создадут в Раменском

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев встретился с жителями, пострадавшими от атаки БПЛА. В муниципалитете создадут чат, где власти смогут оперативно реагировать на запросы собственников.

В результате атаки БПЛА в Раменском повреждены конструкция и верхние этажи многоэтажного дома на Северном шоссе, 6. На встрече специалисты администрации разъяснили жителям порядок взаимодействия по восстановительным работам.

«Для удобства связи будет создан специальный чат, где я буду присутствовать и отслеживать потребности. Это позволит нам оперативно реагировать на любые запросы и проблемы», — написал глава Раменского округа в социальных сетях.

Эдуард Малышев сообщил, что подобные встречи будут проходить еженедельно. Он поблагодарили все службы, которые в сложной ситуации действовали оперативно.