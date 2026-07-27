Чат-бот с цифровыми сервисами Подмосковья обновили в «Максе»

Чат-бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» претерпел значительные изменения. Как сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, интерфейс бота стал более современным и интуитивно понятным.

Теперь пользователи могут выбрать между светлой и темной темами оформления, что делает использование сервиса комфортным в любое время суток. Кроме того, в каталог добавлено более 50 новых сервисов, общее число которых превысило 150.

Все цифровые инструменты распределены по тематическим блокам, таким как здоровье, образование, спорт и другие. Это помогает быстро находить нужные ресурсы. С начала июля к боту присоединилось более 600 пользователей.

Помимо цифровых сервисов, в чат-боте доступен каталог официальных каналов в мессенджере «Макс», включая канал Губернатора Московской области, каналы министерств и муниципалитетов.

Чтобы начать пользоваться каталогом, достаточно запустить бота в мессенджере «Макс» и нажать в меню «Открыть».

Подробнее можно узнать по ссылке.