Чат-бот опросил 400 тысяч пациентов перед записью к врачу в Подмосковье за год

Telegram-бот Денис собрал свыше 400 тысяч жалоб жителей Подмосковья на здоровье перед записью к врачу за год. Он собирает информацию и предлагает пациенту записаться к нужному специалисту.

Как рассказали в региональном Минздраве, все собранные ботом данные отображаются в электронной медицинской карте, благодаря чему врач может ознакомиться с ней перед приемом.

«Мы запустили чат-бот в январе 2024 года, и за это время он обработал более 400 тысяч жалоб», — сказал глава министерства Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к хирургам, урологам, терапевтам, стоматологам и другим специалистам. Для этого искусственный интеллект опрашивает пациента и выясняет жалобы, после чего задает уточняющие вопросы и предлагает нужного врача.