Чат-бот МФЦ в MAX привлек более 119 тысяч пользователей

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что чат-бот МФЦ в мессенджере MAX продолжает набирать популярность.

С конца прошлого года более 70 тысяч жителей Подмосковья записались в многофункциональные центры через этого помощника. Сервис предоставляет важные функции: показывает адреса ближайших МФЦ и часы их работы, записывает на прием и отменяет запись, направляет уведомления о статусе обращения.

Кроме того, чат-бот позволяет оценивать качество услуг, что помогает улучшать работу МФЦ Московской области.

Чтобы воспользоваться чат-ботом «МФЦ Московской области», нужно установить приложение МАХ на смартфон и перейти по ссылке [max.ru/mfc_mosobl_max_bot](https://max.ru/mfc_mosobl_max_bot).